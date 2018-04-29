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BBC Türkçe

Başaran Holding'e ait özel uçak, 11 kişiyle İran'da düştü

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye dönüş yolundaki Başaran Holding'e ait özel jetin, İran'ın Şehrekürd bölgesinde düştüğü bildirildi. Ulaştırma Bakanlığı, uçağın içinde 3 mürettebat çalışanı dahil 11 kişi olduğunu açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a dönüş yolundaki Başaran Holding'e özel bir jetin İran'ın Şehrekürd bölgesinde düştüğü bildirildi.

Ulaştırma Bakanlığı, Başaran Holding'a ait uçağın içinde 3 mürettebat çalışanı ve 8 yolcu dahil 11 kişinin bulunduğunu açıkladı. Uçaktakilerin akıbiyeti netlik kazanmadı.

İran Acil Durum Ajansı, uçaktaki yolcuların çoğunlukla gençlerden oluştuğunu duyurdu.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hakan Tekin, uçağın neden düştüğüne ilişkin herhangi bir bilgi olmadığını söyledi.

Hürriyet gazetesi, uçakta Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşının bulunduğu ve grubun Dubai'deki bekarlığa veda partisinden dönüş yolunda olduğunu aktardı.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ise, Twitter'dan şu açıklamaları yaptı:

https://twitter.com/drkerem/status/972881634977513472https://twitter.com/drkerem/status/972883920676147200

Ayrıntılar geliyor...

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