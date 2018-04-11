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Başaran Holding'e ait İran'da düşen jetin karakutusu açıldı; ay sonuna rapor hazırlanacak

Kaptan Pilot Beril Gebeş'in naaşını arama çalışmaları devam ediyor

11 Nisan 2018 10:52

İran'da düşen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği Başaran Holding'e ait özel jetin karakutusu Paris'te açıldı. Karakutunun en az 10 günde çözüleceği ve ay sonuna raporun hazırlanacağı belirtildi. 

Habertürk Gazetesi'nden Olcay Aydilek'in haberine göre cenazelerden 10’u, facianın ardından Türkiye’ye getirildi ve toprağa verildi. İran yönetimi, kaptan pilot Beril Gebeş’in naaşının bulunması için bölgeyi karış karış bilen köylüleri seferber etti. Kaynaklar Gebeş’in naaşının bulunması için yoğun çaba harcandığını belirterek “Yakında bu konuda da bir gelişme olabileceği ümidini taşıyoruz” dedi.

Kazayı İran soruşturuyor, Türkiye’den iki uzman da destek veriyor. Jetin üreticisi Kanada’dan da bazı uzmanlar heyete dahil oldu. Türkiye, İran ve Kanada temsilcileri uçuş verilerinin kaydedildiği FDR ile kokpitte yapılan konuşmaların kaydedildiği CVR’ı, kamuoyunda bilinen adıyla karakutuları, Paris’te götürdü. Karakutular, Paris’te bu konuda uzman bir laboratuvarda açıldı ve analiz süreci başlatıldı.

Çalışmalara heyet de eşlik edecek. Kaynaklar, karakutular üzerinde yapılan çalışmaların en geç 10 gün içinde tamamlanmasını beklediklerini belirterek, “Ay sonuna kadar kazaya ilişkin bir ön raporun çıkacağını düşünüyoruz” dedi.

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Kazajetİranbaşaran Holdingberil Gebeş

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