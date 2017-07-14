Başakşehir'den Cengiz Ünder'e anlamlı veda

20 yaşındaki genç yeteneği Cengiz Ünder'i İtalya'nın Roma takımına Türkiye'de rekor olan 15 milyon Euro bonservis bedeliyle satan Başakşehir, oyuncusuna anlamlı bir veda gerçekleştirdi. Başakşehir yönetimi, 97 doğumlu futbolcunun veda törenine oyuncuyu yetiştiren ailesini de davet etti.

Tören öncesinde bugün 20 yaşına giren futbolcu için pasta kesildi. Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da Cengiz’e hatıra olarak nazarlık takarken, genç futbolcunun ailesi de basın toplantısının sonunda gazetecilere poz verdi.

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Kariyerine Roma'da devam edecek genç milli yıldız, veda töreni sırasında şunları kaydetti:

"Şu zamana kadar üstümde emeği herkese çok teşekkür ederim. Öncelikle Abdullah Hoca ve Fatih Terim’e teşekkür ettim. 1 sene önce buraya gelmiştim ve şimdi bir sene sonra Roma’ya gidiyorum. Altıordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan’a da çok teşekkür ediyorum. Buralara gelmemde onların da büyük emeği var. Roma’nın sportif direktörü Monchi’nin genç oyunculara verdiği desteği biliyorum. Roma daha çok hücum odaklı futbol oynuyor. City alıp kiralıyor, Roma direkt takıma oyuncu istediği için bu kararı vermem kolay oldu. Şu anda El Shaarawy ve Perotti var. Onlarla rekabete gireceğim. Her şey çok hızlı gelişti. Ben kendime her zaman güveniyorum. Orada da formayı alacağım ve ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim. Burada nasıl çalıştıysam orada da öyle çalışacağım. Buraya ilk geldiğimde ilk 11’de oynayacağımı beklemiyordum ama Abdullah hoca bana şans verdi. Altınordu’ya 10 yaşında geldim. Altınordu sadece saha içinde değil saha dışında da çok şey öğretiyor. Türkiye’de en iyi futbol altyapısı. Dünyanın sayılı kulüplerinden birine gidiyorum. İtalya’nın en büyük 3 kulübünden bir tanesi. Şimdi oraya gidiyorum. Umarım oradan sonra da daha büyük kulüplere imza atarım.”