Başakşehir'deki kazılarda 6.9 kilo C-4 bulundu!

T24

1 kilo 900 gram daha patlayıcı bulundu



Olimpiyat Stadı yakınındaki ağaçlık alanda yapılan aramalarda bulunan patlayıcının miktarı 6 kilo 900 grama yükseldi.



İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Bahçeşehir'de ele geçirilen patlayıcıyla ilgili açıklamada bulundu. Vali Mutlu, "Olimpiyat Stadyumu çevresinde izlediğimiz bir istihbaratın sonucunda ele geçirilen bir bomba düzeneği var. Bununla ilgili elimizde bir kişi var" dedi.



Ele geçirilen kişinin terör örgütü mensubu olduğunu söyleyen Mutlu, "Önemli bir patlayıcı madde olduğu tespiti var. Cinsi konusunda laboratuar incelemesi sürüyor. Hedefleri konusunda istihbaratımız ciddi çalışmayı sürdürüyor" şeklinde konuştu.





Emniyet Müdürü Çapkın: Dehşetli bir patlayıcı



İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın da, "Dehşetli bir patlayıcı, önemli bir patlayıcı, plastik bir patlayıcı. Şimdiye kadar olanların hepsinden daha önemli" diye konuştu.





İzmir'de de patlayıcı bulundu



İzmir- Çeşme Otoyolu’nda da 3 hafta önce 29 ayrı küçük pakette toprağa 5 kilo 900 gram A4 plastik patlayıcı ele geçirildiği ortaya çıktı. Jandarmanın, patlayıcıyı kimin gömdüğünü belirlemek için bugüne kadar sürdürdüğü çalışmalardan henüz bir sonuç alınamazken, KCK soruşturması kapsamında İstanbul’da aynı şekilde topraktan çıkan patlayıcılarla bunların bağlantısının da araştırıldığı kaydedildi.



Çeşme İlçesi’ne bağlı Ovacık Köyü’nde oturan bir kişi, 3 hafta önce yol kenarında ot toplarken, otoyol gişelerinin yakınındaki levhaların altında toprağa gömülü siyah bir poşet gördü. Merak edip poşeti açtığında içindeki paketleri farkedince jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, 29 ayrı pakette toplam 5 kilo 900 gram A4 tipi plastik patlayıcı ele geçirdi.



Jandarma, patlayıcıyı kimin koyduğunu belirlemek ve almaya gelip gelmeyeceklerini anlamak için paketteki patlayıcıların yerine, ağırlığı kadar toprak ve bez parçası koyup, yer tespitine yarayan GPS cihazı yerleştirdi. Gişelerdeki kameraların kayıtları incelendi, geniş çaplı soruşturma yapıldı, ancak bir sonuç alınamadı. Üç hafta boyunca paketi almaya kimse gelmeyince GPS cihazı çıkarıldı.





Bağlantı araştırılıyor



Jandarma ekiplerinin, patlayıcı kimin, ne amaçla koyduğunu bulmak için çalışmalarına devam ettiği bildirildi. İzmir’de yürütülen soruşturma, bugün KCK soruşturması kapsamında İstanbul Başakşehir ve Olimpiyat Stadı yakınlarındaki ağaçlık alandan çıkarılan patlayıcılarla yeni bir boyut kazandı. İstanbul Emniyeti ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin irtibata geçtiği, patlayıcıların aralarında bağlantı olup olmadığının tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



