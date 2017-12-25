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BAŞAKŞEHİR'DE SAHTE PARFÜM OPERASYONU(1)

Haber: Çağatay KENARLI- Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA  Başakşehir'de bir fabrikaya düzenlenen operasyonda sahte parfüm ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı Görüntü Dökümü: -------------------------- -Sahte parfüm imalethanesi 

25 Aralık 2017 20:21

Haber: Çağatay KENARLI- Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA 
Başakşehir\'de bir fabrikaya düzenlenen operasyonda sahte parfüm ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı

Görüntü Dökümü:
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-Sahte parfüm imalethanesi 

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HaberKENARLI KameraTİFTİKÇİDHA  BaşakşehirDökümü Sahte

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