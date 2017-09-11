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Spor

Başakşehir'de Avrupa mesaisi sürüyor

İSTANBUL,(DHA) (fotoğraflı) Medipol Başakşehir, perşembe günü saat 20

11 Eylül 2017 18:18

İSTANBUL,(DHA) (fotoğraflı)

Medipol Başakşehir, perşembe günü saat 20.00\'de Fatih Terim Stadyumu\'nda oynayacağı Ludogorets maçının hazırlıklarına devam etti.
Geçtiğimiz hafta lig karşılaşmasında deplasmanda Fenerbahçe\'yi mağlup ederek moral bulan Medipol Başakşehir, tarihinde ilk kez mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi\'nde perşembe günü Bulgaristan temsilcisi Ludogorets\'i konuk edecek. 
Turuncu-Lacivertli ekip bu maçın hazırlıklarına 3\'üncü İstanbul Fatih Terim Stadyumu antrenman sahasında gerçekleştirdiği çalışma ile devam etti.

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