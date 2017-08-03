Başakşehir'de AKP'li yürütme kurulu üyeleri milyonlarca liralık ihale almış

AKP’nin İstanbul Başakşehir ilçesinde Yürütme Kurulu’nda yer alan ve belediyeyi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde temsil eden çok sayıda ismin, ihaleleri sıklıkla aldığı ortaya çıktı. AKP’liler, belediyelerden milyonlarca liralık ihale almış.

Cumhuriyet'ten Aykut Küçükkaya'nın haberi aynen şöyle:

İstanbul Başakşehir’de AKP’de siyaset yapan isimler “akçeli işleriyle” dikkat çekiyor. AKP Başakşehir Yürütme Kurulu’nda yer alan; Başakşehir’i İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Meclis Üyesi olarak temsil eden isimler başta Başakşehir Belediyesi olmak üzere birçok AKP’li belediyeden ihalelere girerek milyonlarca TL almış. İşte hem AKP’de siyaset yapan hem de AKP’li belediyelerden ihaleler alan Başakşehirli isimler:

Mutlu Armağan (AKP Başakşehir Yürütme Kurulu Üyesi): AKP Başakşehir’de Halkla İlişkiler Başkanlığı üstlenen Yürütme Kurulu üyesi. Uzunca bir süredir AKP Başakşehir ilçe yönetiminde. Armacan Pazarlama Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yüzde 50 ortağı. Armacan Pazarlama Gıda Sanayi, son beş yıl içerisinde Başakşehir Belediyesi’nden toplam 8 ihalede 3.5 milyon TL’lik iş aldı. AKP’li Küçükçekmece, Fatih, Pendik, Esenler, Sakarya Büyükşehir, Sancaktepe belde belediyelerinden toplam 13 ihalede 20 milyon TL’lik gıda malzemesi işini aldı.

* Muhammet Ali Öz ve Armağan (AKP Başakşehir Yürütme Kurulu Üyeleri): Muhammed Ali Öz de Mutlu Armağan gibi AKP Başakşehir’de Yürütme Kurulu Üyesi. Mali ve İdari İşler Başkanı. Uzunca bir süredir AKP Başakşehir ilçe yönetiminde. Mutlu Armağan ile birlikte Malima Organizasyon Hizmetleri Anonim Şirketi’nin yönetim kurulu üyesi. Malima Organizasyon, Başakşehir Belediyesi’nin 2016 yılında inşa ettirdiği Fuar ve Sergi Alanı’nın işletme hizmetleri işini, Marmara Tesis Yönetim Hizmetleri İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne verdiği Bahçeşehir’deki Yeni Pazartürk Fuar ve Sergi Alanı’nda geniş bir alanın kullanım haklarını aldı. Şimdilerde açılışını aralarında Harun Karaca gibi AKP’li milletvekillerinin ve sanatçıların yaptığı 500, 300 ve 200 kişilik 3 farklı salonda düğün, davet, konferans vb. organizasyonları yapıyor.

* İslam Aydın (AKP Başakşehir Yürütme Kurulu Üyesi): Uzunca bir süredir AKP Başakşehir ilçe yönetiminde. Kendisi ayrıca 3B Yapı İnşaat Taahhüt Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi’nin sahibi. 3B Yapı, Başakşehir Belediyesi’nden ‘Bilgi Evi Ek Derslik Yapılması, Bina Onarımı Yapılması ve Başakşehir Devlet Hastanesi’ne Malzeme Alımı’ işi gibi birçok ihaleyi doğrudan aldı. Ayrıca 3B Yapı, yine Başakşehir Belediyesi’nin Başakşehir Belediyesi Hizmet Binası, Bahçeşehir Kültür Merkezi, Sular Vadisi Nikâh Salonu, Cevdet Kılıçlar Bilgi Evi, Cemil Meriç Bilgi Evi Tadilatı, Bahçeşehir Spor Merkezi Tadilatı, Kayaşehir Hayvan Barınağı Tadilatı, Kayaşehir Bilgi Evi Tadilatı, Şahintepe İsmek Tadilatı gibi işlerini alt yüklenici ve dolaylı olarak yaptı. 2017’de Sancaktepe Belediyesi’nden 452 bin TL’lik bina inşaatı ihalesini aldı.

* Fatih Şanioğlu (AKP Başakşehir Mahalle Yöneticisi): Esenyurt’ta Nur İnşaat adında bir inşaat şirketi bulunuyor. Şirketi 2012 yılından bu yana Başakşehir Belediyesi’nden toplam 11 ihalede 14 milyon liradan fazla çeşitli yapım ve onarım işleri ihaleleri aldı.

* Ahmet Ağırman (Başakşehir AKP’li Meclis Üyesi): Uzun yıllar AKP Başakşehir İlçe Teşkilatı’nda görevler aldı. Uzun süre İlçe Başkan Yardımcılığı yapan Ağırman, 2014 yerel seçimlerinde Başakşehir Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi. Sahibi olduğu Atlas Ofis Kırtasiye ve Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Limited Şirketi, Belbim’den (İstanbul Belediyeleri Bilgi İşlem Enerji Sanayi Ticaret A.Ş.) ve Başakşehir Belediyesi’nden birçok ihale aldı.

* Kağan Şahin (Başakşehir Belediyesi’nin İBB Meclis Üyesi): 30 Mart 2014’ten bu yana AKP’li Başakşehir Belediyesi’ni İBB’de Meclis Üyesi olarak temsil eden Kağan Şahin, bu tarihle birlikte 2012’de kurduğu şirketteki hisselerini iki kardeşine devretti. Bu şirket, Başakşehir Belediyesi’nden ve İBB iştiraki Beltur’dan ihaleler aldı. Bu ihalelerin toplamı 400 bin TL’yi buldu. Ancak asıl gelişme 2015’te yaşandı. Kağan Şahin’in babası tarafından 10 bin TL sermaye ile başka bir şirket kuruldu. Ve bu şirket 2 yıl gibi kısa sürede İBB şirketi Beltur A.Ş. ile Başakşehir Belediyesi şirketi Başakkent A.Ş.’den 30’u aşkın ihale aldı. İhalelerin toplamı 2 milyon TL’yi buldu. Oğul Kağan Şahin aynı zamanda İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

* Aytekin Şevket Özdemir (AKP Başakşehir SKM Başkanı): Başakşehir Belediyesi sahibi olduğu pazaryerlerinin işletilmesi işini Başakkent İnşaat Turizm Organizasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne devretti. Başakkent İnşaat AŞ de bu işi aralıklarla yaptığı ihalelerle özel şirketlere veriyor. Son “Fuar ve Sergi Alanı’nın işletme hizmetleri işi” ihalesini de 2 milyon 636 bin TL bedelle Marmara Tesis Yönetim Hizmetleri İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi aldı. Bu şirketin yüzde 50 ortağı, daha önce AKP Başakşehir İlçe Teşkilatı’nda çeşitli kademelerde ve Yürütme Kurulu’nda görev almış olan Aytekin Şevket Özdemir. Özdemir, en son Kasım 2015 seçimlerinde AKP Başakşehir İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığı’nı yaptı. Marmara Tesis Yönetim Hizmetleri İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi; Başakkent İnşaat AŞ’den ve Başakşehir Belediyesi’nden son beş yılda toplam 20 ihalede 11 milyonu aşkın ihale aldı.

‘Beraber yürüdüler bu yollarda’

2009 yerel seçimlerinde Başakşehir Belediye Başkanı olan Mevlüt Uysal şimdilerde ikinci dönemini bitirmek üzere. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın okuduğu şiir nedeniyle hüküm giydiği dönem avukatı da olan Uysal seçildikten sonra şirketlerindeki hisselerini kardeşlerine, oğluna bıraktı. Başakşehir Belediyesi’nin bütçesi özellikle gayrimenkul alım satımlarıyla oldukça büyüdü. Ortaya çıkan tabloyu gazetemize değerlendiren CHP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Bayraktar, “Bir belediyenin tüm işlerini parti, eş ve dostlarla birlikte yürütmesinin ne anlama geldiğini, bu ülkede yaşayan herkes biliyor. Onlarca kez değişen Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat, bu tür durumların çoğunu suç olmaktan çıkardı. Ancak hâlâ yanlışa yanlış diyebilecek vicdanların olduğunu umuyorum” diye konuştu.