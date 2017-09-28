 BAŞAKŞEHİR'DE "SAHTE PARFÜM" OPERASYONU   



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerine Başakşehir\'de sahte parfüm üretildiği ve depolandığı yönünde bir ihbar geldi.

Polis ekipleri ihbarı değerlendirerek, bir sanayi sitesindeki işyerine baskın düzenledi. Ekipler, iş yerinde çeşitli markalara ait yaklaşık 80 bin dolu şişe parfüm ve yaklaşık 100 bin parfüm şişesi, etiket, ambalaj ve şişe kapağı ile dolum makineleri ve presleme makinelerine ele geçirdi. Ele geçirilen sahte parfümlere el konularak kamyonetlere yüklendi. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri işyerinde olayla ilgili bir kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

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-Parfüm şişelerinin görüntüsü

-İşyerinde bulunan sahte parfümler

-Boş parfüm şişeleri

-Dolum makinesi

-Şişe kapakları ve ambalajlar

-Sahte parfümlerin kamyonete taşınması

-Genel ve detaylar

