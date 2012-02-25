Başakşehir'de 200 bin korsan kitap ele geçirildi

T24 - İstanbul polisi tarafından korsan kitap basım ve satımına yönelik dün gece düzenlenen operasyonda 200 bin bandrolsüz kitap ele geçirildi. Operasyonda depo sorumlusu olduğu öğrenilen 3 kişi de gözaltına alındı.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri kendilerine gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. Saat 15.00 sıralarında Başakşehir Tahtakale Mahallesi Vatan Caddesi 8 numarada bulunan depoya operasyon düzenlendi. Baskında bandrolsüz olduğu tespit edilen aralarında ingilizce, KPSS soru kitapları ve romanların da bulunduğu 200 bin adet kitap ele geçirildi. Bu sırada aynı ilçede 2 ayrı adrese daha operasyon düzenlendi. Baskınlarda depo sorumlusu olduğu öğrenilen 3 kişi gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.