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Başakşehir'de 200 bin korsan kitap ele geçirildi

Başakşehir Tahtakale Mahallesi Vatan Caddesi 8 numarada bulunan depoya operasyon düzenlendi.

25 Şubat 2012 16:54

T24 - İstanbul polisi tarafından korsan kitap basım ve satımına yönelik dün gece düzenlenen operasyonda 200 bin bandrolsüz kitap ele geçirildi. Operasyonda depo sorumlusu olduğu öğrenilen 3 kişi de gözaltına alındı.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri kendilerine gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. Saat 15.00 sıralarında Başakşehir Tahtakale Mahallesi Vatan Caddesi 8 numarada bulunan depoya operasyon düzenlendi. Baskında bandrolsüz olduğu tespit edilen aralarında ingilizce, KPSS soru kitapları ve romanların da bulunduğu 200 bin adet kitap ele geçirildi. Bu sırada aynı ilçede 2 ayrı adrese daha operasyon düzenlendi. Baskınlarda depo sorumlusu olduğu öğrenilen 3 kişi gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

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