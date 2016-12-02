Başakşehir zirveyi bırakmak istemiyor

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek Başakşehir, sahadan galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürmek istiyor.

Süper Lig'de bu sezon maç kaybetmeyen turuncu-lacivertliler, 12 maçta 9 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 30 puan topladı.

Ligde oynadığı son 4 maçı kazanarak çıkışa geçen Antalyaspor ise 12 maçta topladığı 15 puanla, haftaya 10. sırada girdi.

Medipol Başakşehir ile Antalyaspor arasındaki mücadele, 3 Aralık Cumartesi günü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 14.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Emre Belözoğlu forma giyecek mi?

Turuncu-lacivertli takımda, geçtiğimiz hafta Beşiktaş ile oynanan maçta üst adalesindeki zorlanma nedeniyle oyundan çıkan kaptan Emre Belözoğlu, takımla çalışmalara başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın deneyimli futbolcuya yarın ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.

21 maçtır kaybetmiyor

Başakşehir, Süper Lig'de oynadığı son 21 maçı kaybetmedi.

Bu sezon yaptığı 12 maçın 9'unu kazanan, 3'ünden beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertliler, geride kalan sezonun son 9 müsabakasında da 5 galibiyet ve 4 beraberlik almıştı.