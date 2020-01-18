Başakşehir, Yeni Malatyaspor'u rahat geçti

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 18. hafta mücadelesinde BTC Türk Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Medipol Başakşehir, 4-1'lik skorla galibiyete uzanarak 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

22. dakikada rakip yarı alanın solundan kullanılan serbest vuruşu kaleci Fabien Farnolle yumrukladı. Dönen topu önünde bulan Edin Visca, ceza sahası yayının sağ çaprazından gelişine sert vurdu ve Arturo Mina'nın çabasına rağmen fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi.

27. dakikada Enzo Crivelli'nin kafa vuruşu rakip savunmaya takıldı; dönen topa gelişine sert ve düzgün bir vuruş yapan Demba Ba, kaleci Fabien Farnolle'ün sağından ağları sarsarak farkı ikiye çıkardı.

34. dakikada Edin Visca'nın indirdiği topu kontrol eden İrfan Can Kahveci, ceza sahası dışından sol ayağıyla sağ köşeye enfes bir plase göndererek farkı üçe çıkardı.

41. dakikada Gael Clichy'nin sol kanattan ceza sahası içerisine doldurduğu topu sol ayağıyla bekletmeden tamamlayan Mahmut Tekdemir farkı dörde çıkardı.

64. dakikada oyuna sonradan dahil olan Umut Bulut'un ara pasında topla buluşan Adis Jahovic, şık bir aşırtma vuruşla farkı üçe indirdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Medipol Başakşehir, 3 puanı cebine koyarak sahadan ayrılan taraf oldu.

Bu galibiyetin ardından puanını 36'ya yükselten ev sahibi Medipol Başakşehir 2. sıraya yerleşirken, konuk ekip BtcTurk Yeni Malatyaspor ise 24 puanla kendisine 8. sırada yer buldu.

Yenilmezlik serisi 16 maça çıktı

Süper Lig'in ilk iki haftasında oynadığı maçları kaybeden ve sezona kötü bir başlangıç yapan Medipol Başakşehir, daha sonraki 16 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

Turuncu-lacivertli ekip, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek, yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı.

İstanbul ekibi, bu süreçte oynadığı 16 maçta 10 galibiyet alırken, 6 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.