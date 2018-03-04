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Spor

Başakşehir, şampiyonluk yarışına pes demeden devam ediyor

Boz Baykuşlar, Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe'yi konuk etti

04 Mart 2018 00:07

Medipol Başakşehir 24. haftada konuk ettiği Göztepe'yi 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Maçın başından sonuna kadar kontrolü elinde bulunduran Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren isimler ise Alexandru Epureanu ve Mevlüt Erdinç oldu.

Bu galibiyetina ardından Medipol Başakşehir puanını 50'ye yükseltirken, Göztepe 36 puanda kaldı.


Medipol Başakşehir 2-0 Göztepe

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ali Palabıyık, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu (Dk. 89 Gökhan İnler), Mahmut Tekdemir, Visca, Mossoro (Dk. 72 İrfan Can Kahveci), Kerim Frei, Adebayor (Dk. 78 Mevlüt Erdinç)

Göztepe: Günay Güvenç, Sabri Sarıoğlu, Kosanovic, Wallace Reis, Leo, Halil Akbunar (Dk. 78 Ghilas), Poko, Selçuk Şahin (Dk. 59 Rotman), Gouffran (Dk. 72 Scarione), Castro, Demba Ba

Goller: Dk. 45+1 Epureanu, Dk. 81 Mevlüt Erdinç (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 16 Castro, Dk. 45+1 Sabri Sarıoğlu, Dk. 65 Poko (Göztepe)

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