Başakşehir Rize'de takıldı: 3-3

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde küme düşmeme mücadelesi veren Çaykur Rizespor ve şampiyonluk yarışındaki Başakşehir 6 gollü maçta 3-3 berabere kaldı. 90+1'de Emre Belözoğlu penaltısıyla 3-2 öne geçen Başakşehir, 90+5'te Özgür Çek'in yine pantlıdan attığı golle 3 puandan oldu.

Karşılaşmadan önemli anlar:

2. dakikada Robin Yalçın’ın kısa pasında ceza sahası çizgisi üzerinde Edomwonyi’nin bekletmeden vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.



14. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Sol taraftan ceza sahası içine giren Edomwonyi’nin yerden pasında Süleyman Koç penaltı noktası üzerinde topla buluştu. Bu futbolcunun yerden sert şutunda filelere gitmekte olan topa son anda ayak koyan Yalçın Ayhan tehlikeyi uzaklaştırdı.



15. dakikada Medipol Başakşehir, kaleyi bulan ilk şutunda öne geçmeyi başardı. Sağ kanattan Caicara’nın kısa pasında topla buluşan Mahmut Tekdemir, bekletmeden Alparslan Erdem’i gördü. Bu futbolcu yaklaşık 20 metreden şutunda meşin yuvarlağı köşeden filelere gönderdi: 0-1



28. dakikada Çaykur Rizespor defans oyuncularından seken topu takip eden Cengiz Ünder’in yaklaşık 25 metreden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.



42. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Kweuke’nin sağdan ceza sahası içerisine ortasında Edomwonyi’nin ayağından seken top takım arkadaşı Süleyman Koç’un önünde kaldı. Bu futbolcu plase vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Volkan Babacan’ın sağından filelere gönderdi: 1-1.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.



60'ta Çaykur Rizespor, Junior Caiçara'nın kendi kalesine attığı gol ile 2-1 öne geçti. Süleyman Koç'un pası ile ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Davide Petrucci son çizgiye inerek ortasını yerden altıpas çizgisine doğru gönderdi. Bu noktada bulunan savunma oyuncusu Junior Caiçara ters bir vuruşla topu kendi filelere gönderdi.



71'de Başakşehir karşılaşmada 2-2'lik beraberliği yakaladı.



Ceza yayı içerisinde topla buluşan Mustafa Pektemek arkadaşı Emre Belözoğlu ile duvar pası yaptı ve penaltı noktasının sol tarafında topla buluştu. Golcü oyuncu bekletmeden vuruşunu yaptı ve golü attı.



77'de Edin Visca'nın ara pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topa buluşan Mustafa Pektemek yerden sert vurdu ancak top sol kale direğinin hemen yanından dışarı gitti.



83'te Başakşehir gole yeniden yaklaştı. Sağ kanattan müthiş gelen Visca içeriye çıkardı, seken topta en son Mustafa Pektemek vurdu ancak savunma son anda çizgiden çıkardı.



84'te yine Visca sağ kanattan sol ayağıyla harika vurdu Gökhan Akkan aynı güzellikte topu kornere çeldi.



88'de Başakşehir penaltı kazandı.



Napoleoni ile Matic Fink arasındaki ikili mücadelede Napoleoni yerde kaldı. Hakem Bülent Yıldırım, penaltı noktasını gösterdi.



Topun başına geçen Emre Belözoğlu, topu sağ köşeye harika yolladı ve Başakşehir 90+1'de 3-2 öne geçti.



90+3'te bu kez Çaykur Rizespor penaltı kazandı. Volkan Babacan ile girdiği ikili mücadelede Marwane Saadane yerde kaldı. Bülent Yıldırım ise ikinci kez penaltı verdi.



Özgür Çek kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve maç 3-3 sona erdi.



Bu skorun ardından Başakşehir 57 puana yükseldi ve Beşiktaş'la aradaki puan farkını maç fazlasıyla 4'e indirdi. Çaykur Rizespor ise 24 puana ulaştı.



