Başakşehir, Malatya'da 1 puana razı oldu

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Başakşehir, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

45. dakikada Giuliano'nun golüyle devreyi Başakşehir önde kapattı. 50'de Carlos Ponck skoru eşitledi.

Alınan bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor puanını 13 yaparken 3 haftalık yenilmezlik serisi yakaladı.

Başakşehir ise 15 puana çıkarken, üst üste 3. maçında galibiyete hasret kaldı ve bu sezon toplamda 7. kez takıldı.

Ligin bir sonraki haftasında Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Başakşehir sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.