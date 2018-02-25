T24 LogoT24 Logo
Spor

Başakşehir liderlik peşinde, Gençlerbirliği alt sıralardan uzaklaşmak hedefinde

İstanbul (DHA) Spor Toto Süper Lig'de 23

25 Şubat 2018 15:32

İstanbul (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de 23. haftanın kapanış mücadelesinde yarın  Medipol Başakşehir ile Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı\'nda saat 20.00\'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Galatasaray\'ın 1 puan gerisinde ve 1 maçı eksik olan Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği\'ni mağlup ederse bu haftayı da lider kapatmayı
başaracak. Son 9 maçını kaybetmeyen Gençlerbirliği ise 25 puanla haftaya 13. sırada girdi. Gençlerbirliği deplasmanda bugüne kadar sadece 1 galibiyet alırken, Başakşehir deplasmanında puan alarak alt sıralardan uzaklaşmak hedefinde.

Spor Toto Süper Lig\'de yarın oynanacak Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği maçının muhtemel 11\'leri 

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 
Volkan- Caiçara, Epureanu, Attamah, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Arda, Mossoro, Adebayor
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
------------------------------------
GENÇLERBİRLİĞİ
Hopf- Ahmet Oğuz , Luccas, Palitsevich, Uğur, Manu, Scekic, Khalili, Jailton, Sessegnon, Skuletic
SAKAT: Ahmet İlhan, Pogba
CEZALI: Yok
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA Spor Toto Süper LigBaşakşehirGençlerbirliğiBaşakşehir Fatih Terim StadıGalatasarayMedipol Başakşehir GençlerbirliğiSonSpor Toto Süper LigMedipol BaşakşehirBAŞAKŞEHİR  Volkan Caiçara Epureanu Attamah Clichy Mahmut

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24