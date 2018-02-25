Başakşehir liderlik peşinde, Gençlerbirliği alt sıralardan uzaklaşmak hedefinde

İstanbul (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de 23. haftanın kapanış mücadelesinde yarın Medipol Başakşehir ile Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı\'nda saat 20.00\'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Galatasaray\'ın 1 puan gerisinde ve 1 maçı eksik olan Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği\'ni mağlup ederse bu haftayı da lider kapatmayı

başaracak. Son 9 maçını kaybetmeyen Gençlerbirliği ise 25 puanla haftaya 13. sırada girdi. Gençlerbirliği deplasmanda bugüne kadar sadece 1 galibiyet alırken, Başakşehir deplasmanında puan alarak alt sıralardan uzaklaşmak hedefinde.

Spor Toto Süper Lig\'de yarın oynanacak Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği maçının muhtemel 11\'leri

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Volkan- Caiçara, Epureanu, Attamah, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Arda, Mossoro, Adebayor

SAKAT: Yok

CEZALI: Yok

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GENÇLERBİRLİĞİ

Hopf- Ahmet Oğuz , Luccas, Palitsevich, Uğur, Manu, Scekic, Khalili, Jailton, Sessegnon, Skuletic

SAKAT: Ahmet İlhan, Pogba

CEZALI: Yok

