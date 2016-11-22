T24 LogoT24 Logo
Spor

Başakşehir liderliği sürdürüyor; Başakşehir 2- 1 Çaykur Rizespor

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında lider Başakşehir evinde Çaykur Rizespor’u konuk etti

22 Kasım 2016 02:31

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında lider Başakşehir evinde ağırladığı Çaykur Rizespor'u son dakikada attığı golle 2-1 yendi. Bu sonucun ardından Abdullah Avcı'nın öğrencileri puanını 29 yaparak liderliğini sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında lider Başakşehir evinde Çaykur Rizespor’u konuk etti. Karşılaşmadaki gol perdesini Çaykur Rizespor açtı. Jakob Jantscher 13’te takımını öne geçirdi: 0-1 Ev sahibi ekip 35’te beraberliği yakaladı. Emre Belözoğlu attığı frikik golüyle maça eşitlik getirdi: 1-1. Son sözü 90’da Alexandu Epureanu söyledi: 2-1 Başka gol sesi çıkmadı. Başakşehir sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu sonucun ardından Başakşehir 29 puan ile liderliğini korudu. Çaykur Rizespor 10 puanla 12. sıradaki yerinde kaldı. Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Abdullah Avcı’nın öğrencileri, zirveyi yakından ilgilendiren maçta Vodafone Arena’da Beşiktaş’ın konuğu olacak. Mavi yeşilli ekip ise, Rize’de Fenerbahçe’yi ağırlayacak.

ETİKETLER

başakşehirçaykur rizespormaçsüper ligliderlik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24