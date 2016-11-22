Başakşehir liderliği sürdürüyor; Başakşehir 2- 1 Çaykur Rizespor

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında lider Başakşehir evinde ağırladığı Çaykur Rizespor'u son dakikada attığı golle 2-1 yendi. Bu sonucun ardından Abdullah Avcı'nın öğrencileri puanını 29 yaparak liderliğini sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında lider Başakşehir evinde Çaykur Rizespor’u konuk etti. Karşılaşmadaki gol perdesini Çaykur Rizespor açtı. Jakob Jantscher 13’te takımını öne geçirdi: 0-1 Ev sahibi ekip 35’te beraberliği yakaladı. Emre Belözoğlu attığı frikik golüyle maça eşitlik getirdi: 1-1. Son sözü 90’da Alexandu Epureanu söyledi: 2-1 Başka gol sesi çıkmadı. Başakşehir sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu sonucun ardından Başakşehir 29 puan ile liderliğini korudu. Çaykur Rizespor 10 puanla 12. sıradaki yerinde kaldı. Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Abdullah Avcı’nın öğrencileri, zirveyi yakından ilgilendiren maçta Vodafone Arena’da Beşiktaş’ın konuğu olacak. Mavi yeşilli ekip ise, Rize’de Fenerbahçe’yi ağırlayacak.