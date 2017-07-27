Başakşehir kâbustan erken uyandı; avantajlı skoru elde etti!

Geçen sezon Süper Lig’de ikinci sırada yer alarak tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanan Başakşehir, 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşılaştı. İlk yarısını 2-0 geride kapattığı maçta turuncu-lacivertliler, ikinci devrede gelen gollerle tarihlerindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçında 3-3 berabere kaldı.

Deplasmanda 3 gol bulan İstanbul ekibi, rövanşı 2 Ağustos Çarşamba günü oynanacak tur için önemli bir avantaj elde etti. Başakşehir'in gollerini Mossoro (2) ve Elia kaydederken, Brugge'ün golleri de Denswil (2) ve Bonaventura'dan geldi.

Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçına kontrollü başladı turuncu-lacivertliler. Deplasmanda olmanın etkisiyle geriye çekilip, bulduğu fırsatları değerlendirmek istedi.

Başakşehir’in planları 5. dakikada bozuldu. Refaelov’un pasında Dennis Bonaventura, Volkan’la karşı karşıya kaçırmadı: 1-0.

12. dakikada Abdullah Avcı’nın öğrencileri ilk ciddi pozisyonunu Elia ile yakaladı. Hollandalı’nın çaprazdan yakın mesafeden yaptığı sert şutu kalecinin müdahalesiyle dışarı çıktı.

Dakikalar 16’yı gösterirken, Emre Belözoğlu’nun yaptığı faul sonrası Belçika temsilcisi kaleyi uzaktan gören bir noktadan serbest vuruş kazandı. Denswil, uzak mesafeden kullandığı frikikte, barajdaki zaaftan da faydalanarak Volkan Babacan’ı avladı: 2-0.

35’te yeniden Elia’yla rakip kaleyi zorladı Başakşehir. Uzaktan deneyen 30 yaşındaki hücumcu, sert bir vuruş yaptı ancak top direğin yanından auta gitti.

Turuncu-lacivertliler 37’de çok güzel bir kontra yakaladı. Belçika ekibinin direncini kıran Başakşehir, Adebayor’la geldi, onun pasında Edin Visca müsait pozisyonda yan ağları nişanladı ve İstanbul temsilcisi bir pozisyonu daha harcadı.

44’te Elia’nın açtığı savunmadan seken topa Visca vurdu, cılız vuruşu kalecide kaldı.

Mossoro, Denswil'e karşı!

İlk yarının son düdüğü çaldığında Başakşehir’in rakibine fiziki olarak yetersizliği dikkati çekerken, skor tabelası da 2-0’ı gösteriyordu.

İkinci yarıda yine Belçika ekibinin baskısı hissedilirken, 59’da Mahmut’un pasında Mossoro’nun kaleye gönderdiği ‘füze’ hedefini buldu ve Başakşehir farkı bire indirdi: 2-1.

Deplasmanda avantajlı bir skor elde etmek isteyen turuncu-lacivertliler, 63’te Brugge savunmasının bir anlık hatasından faydalanan yeni transfer Elia, skoru eşitledi: 2-2.

Skora gelen eşitliğin ardından, az sayıdaki Türkiyeli taraftar 3'üncü gol için tezahüratlara başladı.

74'te ilk golün sahibi Mossoro, Visca'nın pasında savunmanın hatasını çok iyi değerlendirerek usta işi bir vuruşla Başakşehir'i Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez bir rakibe karşı öne geçiren golü attı: 2-3.

78'de Brugge'de ikinci golün sahibi Denswil, ilk golde olduğu gibi frikikten Volkan'ı avladı ve maçın skorunu tayin etti: 3-3.

Başakşehir bu sonuçla, tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçında deplasmanda bulduğu gollerle gelen beraberlikle tur için avantajlı skoru elde etti.