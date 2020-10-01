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Spor

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Süper Lig'in son şampiyonu zor kura çekti

01 Ekim 2020 19:19

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında PSG, Manchester United ve Leipzig ile eşleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşaması kura çekimi yapıldı.

Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Başakşehir, H Grubu'nda son finalist PSG, Manchester United ve RB Leipzig ile birlikte yer aldı.

20 Ekim'de başlayacak grup maçları, 9 Aralık'ta sona erecek. Geçen sezon Alman ekibi Bayern Münih'in mutlu sona ulaştığı turnuvanın finali, 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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Şampiyonlar Ligi'nde gruplar şöyle oluştu:

A Grubu

Bayern Münih
Atletico Madrid
Salzburg
Lokomotiv Moskova

B Grubu

Real Madrid
Shakhtar Donetsk
Inter
Mönchengladbach

C Grubu

Porto
Manchester City
Olympiakos
Marsilya

D Grubu

Liverpool
Ajax
Atalanta
Midtjylland

E Grubu

Sevilla
Chelsea
Krasnodar
Rennes

F Grubu

Zenit
Dortmund
Lazio
Club Brugge

G Grubu

Juventus
Barcelona
Dynamo Kiev
Ferencvaros

H Grubu

PSG
Manchester United
Leipzig
Bașakșehir

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