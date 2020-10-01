Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında PSG, Manchester United ve Leipzig ile eşleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşaması kura çekimi yapıldı.

Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Başakşehir, H Grubu'nda son finalist PSG, Manchester United ve RB Leipzig ile birlikte yer aldı.

20 Ekim'de başlayacak grup maçları, 9 Aralık'ta sona erecek. Geçen sezon Alman ekibi Bayern Münih'in mutlu sona ulaştığı turnuvanın finali, 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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Şampiyonlar Ligi'nde gruplar şöyle oluştu:

A Grubu

Bayern Münih

Atletico Madrid

Salzburg

Lokomotiv Moskova

B Grubu

Real Madrid

Shakhtar Donetsk

Inter

Mönchengladbach

C Grubu

Porto

Manchester City

Olympiakos

Marsilya

D Grubu

Liverpool

Ajax

Atalanta

Midtjylland

E Grubu

Sevilla

Chelsea

Krasnodar

Rennes

F Grubu

Zenit

Dortmund

Lazio

Club Brugge

G Grubu

Juventus

Barcelona

Dynamo Kiev

Ferencvaros

H Grubu

PSG

Manchester United

Leipzig

Bașakșehir