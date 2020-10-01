Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında PSG, Manchester United ve Leipzig ile eşleşti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşaması kura çekimi yapıldı.
Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Başakşehir, H Grubu'nda son finalist PSG, Manchester United ve RB Leipzig ile birlikte yer aldı.
20 Ekim'de başlayacak grup maçları, 9 Aralık'ta sona erecek. Geçen sezon Alman ekibi Bayern Münih'in mutlu sona ulaştığı turnuvanın finali, 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
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Şampiyonlar Ligi'nde gruplar şöyle oluştu:
A Grubu
Bayern Münih
Atletico Madrid
Salzburg
Lokomotiv Moskova
B Grubu
Real Madrid
Shakhtar Donetsk
Inter
Mönchengladbach
C Grubu
Porto
Manchester City
Olympiakos
Marsilya
D Grubu
Liverpool
Ajax
Atalanta
Midtjylland
E Grubu
Sevilla
Chelsea
Krasnodar
Rennes
F Grubu
Zenit
Dortmund
Lazio
Club Brugge
G Grubu
Juventus
Barcelona
Dynamo Kiev
Ferencvaros
H Grubu
PSG
Manchester United
Leipzig
Bașakșehir