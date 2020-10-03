Başakşehir ilk puanını aldı, golünü yine atamadı

Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe'yi konuk eden son şampiyon Başakşehir, yine gol atamadı ancak golsüz beraberlikle ilk puanını aldı.

Geride kalan 3 haftada gol atamayan ve puan alamayan Başakşehir, Göztepe karşısında da gol atamamasına karşın 0-0'lık beraberlikle bu sezon ilk puanını aldı. Göztepe ise henüz yenilgi yüzü görmediği ligde puanını 6'ya yükseltti. Milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından turuncu-lacivertliler, Trabzonspor'un konuğu olacak. Göztepe ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.