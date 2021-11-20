Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde seriyi 5 maça çıkardı

Süper Lig'in 13. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Sivasspor'u 2-1 yendi. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri galibiyet serisini 5 maça çıkardı.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor karşılaştı.
17. dakikada Gulbrandsen'in golüyle öne geçen ev sahibi takım, 24'te Mahmut'un golüyle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 Başakşehir üstünlüğüyle sona erdi.
Sivasspor 59. dakikada Pedro Henrique'nin penaltı golüyle umutlansa da kalan dakikalarda skor bulamadı ve Başakşehir sahadan 2-1 üstün ayrıldı.
Bu galibiyetle İstanbul ekibi üst üste beşinci galibiyetini alarak puanını 21'e yükseltti. Sivasspor ise 13 puanda kaldı.
Önümüzdeki hafta Başakşehir Altay'ı, Sivasspor da Hatayspor'u konuk edecek.
Maçtan dakikalar
- dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Chadli'nin penaltı noktasına gönderdiği topa Mahmut gelişine vurdu, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal'da kaldı.
- dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Okaka'nın pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan Gulbrandsen'in bekletmeden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal'ın solundan ağlarla buluştu: 1-0.
- dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye yükseltti. Hasan Ali'nin pasıyla topla buluşan Chadli, sol kanattan ceza sahasına girdi. Belçikalı oyuncu, altı pas önündeki Mahmut'a pasını gönderdi. Mahmut, topu düzeltip sol ayağıyla sert vurdu ve fileleri havalandırdı: 2-0.
- dakikada konuk ekip etkili geldi. Ahmet Oğuz'un sağ kanattan kullandığı taç atışında, savunmadan seken top yükseklik kazandı. Ceza sahasında boşta kalan Henrique göğsüyle topu düzeltip şutunu attı, meşin yuvarlak yan direkten döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
- dakikada Demir Grup Sivasspor penaltı kazandı. Hakem Mete Kalkavan, Hasan Ali Kaldırım'ın ceza alanında topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. 59'uncu dakikada konuk ekip, farkı 1'e indirdi. Penaltıyı kullanan Pedro Henrique, topu ve kaleci Volkan Babacan'ı ayrı köşelere gönderdi: 2-1.
- dakikada konuk ekibin sağ kanattan gelişen atağında Kerem Atakan Kesgin'in ortasında Pedro Henrique, kafayla topu indirdi. Ceza alanında topu önünde bulan Leke James'in sağ çaprazdan dönerek şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Mücadeleyi ev sahibi takım, 2-1 kazandı.