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Spor

Başakşehir'e bir darbe de Karagümrük'ten

06 Şubat 2021 18:34

Fatih Karagümrük, deplasmanda Medipol Başakşehir'in tek golle mağlup etti ve son 4 haftada üçüncü galibiyetini elde etti.

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