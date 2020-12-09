Başakşehir'den Avrupa'ya buruk veda

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e konuk olan Medipol Başakşehir, rakibine 5-1'lik mağlup oldu ve Avrupa defterini yenilgiyle kapattı.

Dördüncü hakemin Pierre Webo'ya karşı ırkçı söylemde bulunduğu karşılaşma dün yarıda kalmıştı. Bugün 14. dakikada kaldığı yerden devam eden mücadelenin kazananı PSG oldu.

Neymar 21, 38 ve 50. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaparken Fransız ekibinin diğer gollerini 42. ve 62. dakikalarda Kylian Mbappe kaydetti. Medipol Başakşehir'in tek golü ise 57. dakikada Mehmet Topal'dan geldi.

5-1 biten karşılaşmanın ardından PSG 12 puana ulaştı ve grubu lider tamamladı. Medipol Başakşehir ise topladığı 3 puanla Avrupa'ya veda etti.

Maç öncesinde hakemler ve iki takımın futbolcuları orta sahada diz çökerek Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde ırkçılığı protesto etti.

TIKLAYIN - PSG, Başakşehir ve hakem heyeti sahada ırkçılığa karşı sembol haline gelen diz çökme hareketiyle marşı dinlediler