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Spor

Başakşehir'de bir futbolcunun Koronavirüs testi pozitif çıktı

21 Aralık 2020 20:34

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı öncesi yapılan Koronavirüs testlerinde bir futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza bugün yapılan rutin Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuz izolasyona alınmış olup, Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde gerekli planlamalar yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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