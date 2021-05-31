Başakşehir’de 2 tondan fazla sahte alkollü içki ele geçirildi

Başakşehir’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 ton 162 litre sahte içki ile alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, Başakşehir’de tespit edilen adrese kaçak alkol operasyonu düzenledi.

26 Mayıs’ta düzenlenen operasyonda, 35 adet her biri 30 litrelik bidonlarda alkollü içki, bin 112 adet 1 litrelik şişelerde alkollü içki, 18 bin adet farklı markalara ait alkollü içki etiketleri, 550 adet üzerinde sahte bandrol bulunan alkollü içki şişelerine ait kapak, 350 adet alkollü içki şişelerine ait kapak, 550 adet boş alkollü içki şişesi, 80 adet 30 litrelik boş bidon, 1 adet huni, 1 adet dolumda kullanılan hortum olmak üzere toplamda 2 ton 162 litre alkollü içki ele geçirildi. Konu ile ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.



