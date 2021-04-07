Başakşehir'de 1, Gaziantep FK'da ise 4 Koronavirüs vakası

Süper Lig'in 33. haftasında yarın karşı karşıya gelecek Başakşehir ve Gaziantep FK, peş peşe Koronavirüs vakaları açıkladı.

Medipol Başakşehir'de yapılan Koronavirüs testlerinde bir futbolcunun pozitif çıktığı açıklandı. Geçtiğimiz günlerde bir futbolunun daha pozitif çıktığı takımda, vaka sayısı 2'ye yükseldi. Turuncu-lacivertli kulüpten konu hakkında şu açıklama yapıldı:

“Futbol A Takımı, oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin COVİD-19 PCR testlerinde bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz semptomsuz olup, Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde izolasyon ve tedavi planlamaları başlatılmıştır.”

Gaziantep FK'da 4 vaka

Gaziantep Futbol Kulübü de maç öncesi bütün takıma rutin olarak yapılan Koronavirüs testlerinde 2 futbolcu ve 2 personelde pozitif vakaya rastlandığını açıkladı. Testi pozitif çıkan futbolcuların ve personellerin izolasyon ve tedavi sürecinin başlandığı vurgulandı.

Konuyla ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol Takımımıza, Süper Lig'in 33. haftasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde, iki futbolcumuzun ve iki personelimizin test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Futbolcularımızın ve personelimizin izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.