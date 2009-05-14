Başakşehir Belediyesi: Yasaların gereği yapıldı

Başakşehir Belediyesi, ruhsatsız bina ve kaçak yapılaşmaya karşı yasaların gereğinin yerine getirildiğini bildirdi.



Başakşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediye sınırları içindeki Altınşehir Mahallesi Güvercintepe ve Bayramtepe mevkilerindeki ruhsatsız bina ve kaçak yapıların yıkım işlemlerinin tamamen hukukun ve yasaların gereği olduğu belirtildi.



Seçim süresi boyunca, belediye sınırları içinde hiçbir ruhsatsız bina ve kaçak yapılaşmaya izin verilmeyeceği ve bu yapıların yıkılacağı söylenmiş olmasına rağmen yapımların devam ettiği kaydedilen açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, daha önce bağlı bulunulan belediyelerin hukuk üzerinden yaptıkları uyarıların dikkate alınmadığı ve kaçak yapılaşmanın sürdürüldüğü vurgulandı.



Açıklamada, şu hususlara yer verildi:



"Bugün, daha önceden ruhsatsız ve kaçak olduğu tespit edilen iki binaya ilişkin olarak Büyükşehir Belediyesi ve emniyet kuvvetleri, yasaların kendine verdiği yetki ve sorumluluğun gereğini yerine getirmiştir. Gösterilen tepki; vatandaşların duygularını istismar ederek siyaset yaptıklarını sananların, yasalara karşı da vatandaşların duygularını hala istismar etmeye çalıştıklarının bir ifadesidir. Bu anlamda ruhsatsız ve kaçak yapıların yıkılmasına karşı tepki gösterenlerin beyanları ve basında çıkan yorumları da kesinlikle gerçekleri yansıtmamaktadır. Çünkü Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, gerek sözlü gerek yazılı bütün beyanlarında kaçak yapılaşmaya izin verilmesinin, göz yumulmasının söz konusu olmayacağını birçok kez ifade etmiştir.



Vatandaşlarımızı bu tür tahriklere kapılmamaya, ruhsatsız ve depreme dayanıksız binalar yapmamaya/yaptırmamaya ve yasalara uymaya davet ediyoruz." (AA)

