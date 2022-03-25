AKP’li Başakşehir Belediyesi, Kanal İstanbul güzergâhındaki 31 dönüm arsayı satışa çıkardı. 141 milyon 200 bin TL’ye ihale çıkılan arsanın satışından KDV alınmayacağı belirtildi. Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihaleye yabancı uyruklu kişiler de katılabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘hayalim’ diyerek duyurduğu, muhalefetin ise ‘rant’ olarak nitelendirdiği Kanal İstanbul projesi güzergahında bulunan 31 bin 370 metrekare büyüklüğündeki arsa AKP’li Yasin Kurtoğlu yönetimindeki Başakşehir Belediyesi tarafından ihale ile satışa çıkarıldı.

Birgün’den Bilal Çelik’in haberine göre, Kanal İstanbul güzergâhındaki 4 futbol sahası büyüklüğündeki arsanın bedeli 141 milyon 200 bin TL olarak belirlenirken; KDV’den de muaf tutuldu.

İhale kapalı...

İmar planlarında ‘gelişme konut alanı’ olduğu belirtilen arsanın ihalesi ‘kapalı teklif’ usulüyle yapılacak. İhaleyi alana da peşin ya da taksitli ödeme seçenekleri sunulacak. İhalede belirlenen bedelin yüzde 20’si peşin, geri kalan yüzde 80’lik kısım 12 ay vadeyle taksitlendirilebilecek. Taksitlendirme sonucunda bedelin yüzde 80’lik kısmına 12 ay için yüzde 20 vade farkı eklenecek. Peşinat ödenip, taksitlendirme işleminden sonra, kalan taksitlerin tamamının veya bir kısmının erken ödenmesi durumunda da uygulanan vade farkı tutarında indirim uygulanacak.

T.C. vatandaşlığı aranmadı

Arsayı almak isteyenler içinse Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı şartı istenmedi. Satın almak isteyen yabancılar da kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösteren bir belge ile ihaleye girebilecek. İhaleye girmek isteyen yabancı uyrukluların, Türkiye’de ikamet ettiğine dair belge ve pasaport göstermeleri yeterli olacak.