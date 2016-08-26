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Spor

Başakşehir Avrupa Ligi'ne veda etti

Ukrayna temsilcisine galibiyeti getiren goller, maçın 23. dakikasında Joseph Attamah (k.k) ve 70. dakikada Marlos Bonfim'den (pen.) geldi

26 Ağustos 2016 03:44

Avrupa Ligi 1. play-off turu 2. maçında temsilcimiz Başakşehir ile Shakhtar Donetsk'e 2-0 mağlup oldu. Play-off turu ilk maçında temsilcimiz Başakşehir, evinde oynadığı mücadeleyi 2-1 kaybetmişti. Arena Lviv'deki maçta Ukrayna temsilcisine galibiyeti getiren goller, maçın 23. dakikasında Joseph Attamah (k.k) ve 70. dakikada Marlos Bonfim'den (pen.) geldi. Bu sonuçla Shakhtar Donetsk gruplara katılmaya hak kazanırken M. Başakşehir'in Avrupa macerası sona erdi.

İki takım karşılaşmaya şu 11’lerle çıktı:

Shakhtar Donetsk: Pyatov, Srna, Kucher, Rakitskiy, Ismaily, Fred (Dk. 72 Malyshev), Stepanenko, Marlos, Kovalenko (Dk. 83 Wellington), Taison, Ferreyra (Dk. 77 Eduardo) 

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 46 Uğur Uçar), Epureanu, Attamah, Ferhat Öztorun, Cengiz Ünder, Hakan Özmert (Dk. 78 Mossoro), Rotman, Emre Belözoğlu (Dk. 28 Holmen), Eren Albayrak, Cikalleshi 

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