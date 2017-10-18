T24 LogoT24 Logo
Spor

Başakşehir 4 eksikle Almanya'da

Turuncu-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 1 puanla 3'üncü sırada yer alıyor

18 Ekim 2017 20:39

UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü hafta maçında yarın deplasmanda Hoffenheim ile karşılaşacak olan Başakşehir, Almanya'ya 4 oyuncusundan yoksun gitti.

Turuncu-lacivertliler; Emre Belözoğlu, Emmanuel AdebayorMossoro ve Manuel da Costa'dan yoksun olarak Almanya'ya vardı.

Başakşehir'de Emre ve Da Costa sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilmezken; Adebayor ve Mossoro da teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararı doğrultusunda kafilede yer almadı.

beIN SPORTS'ta yer alan habere göre Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve bir futbolcu, maçın oynanacağı Rhein-Neckar Arena'da bu akşam düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

Basın toplantısının ardından turuncu-lacivertliler, statta yapacağı antrenmanla Hoffenheim maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kafilede önemli eksikler

Başakşehir'de, takımın önemli isimlerinden Emre Belözoğlu, Emmanuel Adebayor, Marcio Mossoro ve Manuel da Costa, Almanya'ya getirilmedi.

Turuncu-lacivertli takımda Emre Belözoğlu ve Da Costa sakatlıkları, Adebayor ve Mossoro da teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararıyla bu maçın kadrosuna dahil edilmedi.

Rhein-Neckar Arena'da TSİ 22.05'te başlayacak karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonundan Aleksei Eskov yönetecek.

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 1 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. İki maçını da kazanan Braga 6 puanla lider; 4 puanlı Ludogorets 2'nci sırada ve henüz puanı bulunmayan Hoffenheim son sırada yer alıyor

ETİKETLER

BaşakşehirHoffenheimne zamansaat kaçtasakatEmre BelözoğluAdebayorkadro

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24