Başakşehir 4 eksikle Almanya'da

UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü hafta maçında yarın deplasmanda Hoffenheim ile karşılaşacak olan Başakşehir, Almanya'ya 4 oyuncusundan yoksun gitti.

Turuncu-lacivertliler; Emre Belözoğlu, Emmanuel Adebayor, Mossoro ve Manuel da Costa'dan yoksun olarak Almanya'ya vardı.

Başakşehir'de Emre ve Da Costa sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilmezken; Adebayor ve Mossoro da teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararı doğrultusunda kafilede yer almadı.

beIN SPORTS'ta yer alan habere göre Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve bir futbolcu, maçın oynanacağı Rhein-Neckar Arena'da bu akşam düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

Basın toplantısının ardından turuncu-lacivertliler, statta yapacağı antrenmanla Hoffenheim maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kafilede önemli eksikler

Başakşehir'de, takımın önemli isimlerinden Emre Belözoğlu, Emmanuel Adebayor, Marcio Mossoro ve Manuel da Costa, Almanya'ya getirilmedi.

Turuncu-lacivertli takımda Emre Belözoğlu ve Da Costa sakatlıkları, Adebayor ve Mossoro da teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararıyla bu maçın kadrosuna dahil edilmedi.

Rhein-Neckar Arena'da TSİ 22.05'te başlayacak karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonundan Aleksei Eskov yönetecek.

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 1 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. İki maçını da kazanan Braga 6 puanla lider; 4 puanlı Ludogorets 2'nci sırada ve henüz puanı bulunmayan Hoffenheim son sırada yer alıyor