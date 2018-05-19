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Spor

Başakşehir - Kasımpaşa maçının ilk 11'leri belli oldu

İSTANBUL,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında Medipol Başakşehir kendi sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek

19 Mayıs 2018 20:59

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 34\'üncü ve son haftasında Medipol Başakşehir kendi sahasında Kasımpaşa\'yı konuk edecek.
3\'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu\'nda oynanacak mücadele, saat 19.00\'da başlayacak. Başakşehir\'in şampiyonluğa ulaşması için Galatasaray\'ın Göztepe\'ye mağlup olması ve Başakşehir\'in Kasımpaşa\'yı yenmesi gerekiyor.
Mücadelenin hakem kadrosu ve ilk 11\'leri şu şekilde:
HAKEMLER: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu
BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Emre, Mahmut, Visca, Elia, Bajic, Adebayor
KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel, Youssef, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Ahmed, İlhan, Eduok, Diagne

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