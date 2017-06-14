Başak Eraydın çeyrek finalde

22 yaşındaki Türk raket Başak Eraydın, Barcelona'da düzenlenen ITF turnuvasında Rus rakibi Marta Paigina'yı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Barcelona ITF 60K turnuvasında mücadele eden Başak Eraydın, teklerde çeyrek finale yükseldi.

60 bin dolar ödüllü toprak kort turnuvasında Marta Paigina ile karşılaşan Başak Eraydın, Rus rakibini 7-5 ve 6-4'lük setler sonucunda mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Dünya 198 numarası Başak Eraydın'ın çeyrek finalde, Amandine Hesse-Renata Zarazua maçının galibiyle karşılaşacak.