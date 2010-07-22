-BAŞAK ERAYDIN AVRUPA GENÇLERDE ÇEYREK FİNALDE İSTANBUL (A.A) - 22.07.2010 - Milli tenisçi Başak Eraydın, Rusya'da düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselerek, büyük bir başarıya imza attı. Genç raket, Moskova'da gerçekleştirilen organizasyonun dördüncü tur mücadelesinde, Belaruslu Aliaksandra Sasnovich'i 3-6, 6-3 ve 6-4'lük setler sonucunda 2-1 yenerek, adını çeyrek finale yazdırdı. Başak Eraydın, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda teklerde çeyrek finale çıkan ilk Türk oyuncu olma başarısını gösterdi. TED Kulübü sporcusu olan 16 yaşındaki Başak Eraydın, çeyrek final maçında yarın İspanyol Silvia Garcia Jimenez ile karşılaşacak.