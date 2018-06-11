Başak Demirtaş'tan Ülkü İnce'ye teşekkür

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin eşi Ülkü İnce, HDP'nin cezaevinde bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı evinde ziyaret etti. Dayanışma ziyaretinden dolayı İnce'ye teşekkür eden Demirtaş, "Her şey oy değildir, oydan daha kıymetlidir insani değerlerimiz" dedi.

Ziyarete ilişkin Başak Demirtaş, Twitter hesabından "Siyaset düşmanlıkları değil, dostlukları büyütmelidir. Seçimlerden sonra da herkes birbirinin yüzüne bakabilmelidir. Her şey oy değildir, oydan daha kıymetlidir insani değerlerimiz. Ülkü Hanım ve Gaye Hanım'a, dayanışma ve nezaketlerinden dolayı teşekkür ediyorum" paylaşımında bulundu.