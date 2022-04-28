Başak Demirtaş: Tam 2000 (İKİ BİN!) gün oldu

Başak Demirtaş, 2 bin gündür tutuklu olan HDP'li vekiller hakkındaki paylaşımında "Dik duruşunuz yarınlarımızı aydınlatıyor. İki bin defa aşk olsun, iki bin defa selam olsun size" dedi.

Hakkındaki AİHM kararına rağmen Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, eşi ve HDP'li milletvekillerinin 2 bin gündür tutuklu olmaları hakkında kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Demirtaş, "Tam 2000 (İKİ BİN!) gün oldu, hapisteler. Haksız, hukuksuz bir şekilde rehin tutuluyorlar" diyen Başak Demirtaş, "Dik duruşunuz yarınlarımızı aydınlatıyor. İki bin defa aşk olsun, iki bin defa selam olsun size" ifadelerini kullandı.