Başak Demirtaş: Selahattin'in serbest bırakılmasını bekliyorum; yargı sisteminde reform gerekli

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hakkında 'hak ihlali' kararı verdiği, Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, eşinin anayasa gereği serbest bırakılacağını düşündüğünü söyledi. Demirtaş, "Mesele sadece Selahattin değil, yargı sisteminde bütünüyle reform gerekli" dedi.

AİHM Büyük Dairesi, Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması gerektiğine hükmetti. Kararda, Demirtaş'ın tutukluluğunun 'siyasi olduğu' ve tahliye edilmediği sürece haklarının 'sürekli ihlal edilmiş sayılacağının' altı çizildi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, söz konusu karara "Çifte standarttır, ikiyüzlülüktür" diyerek tepki gösterdi. Erdoğan, "Çifte standarda ve riyakârlığa daha fazla tahammül etmek mecburiyetinde olmadığımızın bilinmesini isterim" açıklamasını yaptı.

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Reuters'a konuyla ilgili konuşan Başak Demirtaş, "Mesele sadece Selahattin değil, yargı sisteminde bütünüyle reform gerekli" dedi.

Demirtaş, "Elbette Selahattin'in serbest bırakılmasını bekliyorum, çünkü Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde imzası olan ülkelerden biri, üstelik kurucu üyelerinden birisi" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin anayasa gereği artık mahkeme kararını yerine getirmesi gerektiğini belirten Demirtaş, bundan daha fazlasının gerekli olduğunu savundu.

Demirtaş, "Biz Selahattin ve arkadaşlarının cezaevinde hukuksuz ve haksız bir şekilde tutulduğunu zaten biliyoruz. AİHM'in kararının bunu resmileştirmesi bizi mutlu etti" dedi.

Başak Demirtaş, eşinin yaşadığı kalp rahatsızlığı, Edirne'ye giderken geçirdikleri trafik kazası ve Covid-19 pandemisi gibi zor zamanlardan geçtiklerini belirterek, sabretmeye devam ettiğini söyledi. Demirtaş, "İnsanlar inandıkları şey için mücadele ettikleri sürece güçlü kalabilirler" dedi.