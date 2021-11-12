Başak Demirtaş: Az önce cezaevinde “cumhurbaşkanımız" ile görüştüm; çok moralliydi, herkese selam söyledi

Başak Demirtaş,5 yıldır Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eşi eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşmesine ait bir fotoğrafı sosyal medya hesabından, "Az önce cezaevinde 'cumhurbaşkanımız' ile görüştüm. Çok moralliydi, herkese selam söyledi" notuyla paylaştı.

Başak Demirtaş'a, “gerçeğe aykırı bir sağlık raporu aldığı” iddiasıyla 2018 yılında açılan davada hapis cezası verilmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan Demirtaş'ın avukatları, Başak Demirtaş'ın 2015 yılında geçirdiği operasyonlar sonrası öğretmen olduğu okula sunmak için sağlık raporu aldığını ancak rapor tarihinin sağlık kurumu tarafından hatalı yazıldığını belirtmişti.

Başak Demirtaş, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eşi Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret ettiğini duyurdu. “Az önce cezaevinde ‘cumhurbaşkanımız’ ile görüştüm. Çok moralliydi, herkese selam söyledi” diyen Başak Demirtaş, “Bizim cumhurbaşkanımızın ne yüzünde kibir var, ne de gözlerinde kin. ‘Geçecek bugünler’ dedi. ‘Her yere umut tohumları ekin” ifadelerini kullandı.