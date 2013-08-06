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Sağlık

Başa alınan darbe IQ'yu düşürüyor

Ergenlik döneminde, başa alınan büyük darbenin, IQ'nun düşmesine yol açtığı belirlendi

06 Ağustos 2013 04:03

 

ABD'deki Florida Üniversitesi'nden bilim adamları, ergenliğin, bilişsel zekanın gelişiminde çok önemli bir dönem olduğunu, ancak bu dönemde gençler arasındaki kavgalara da sık rastlandığını belirtti.
Araştırmacılar, genç erkeklerin başına aldığı iki büyük darbenin, bir yıl okula gitmemekle aynı oranda IQ düşmesine yol açtığını, genç kızlar için ise tek darbenin aynı etkiyi yarattığını vurguladı.
Lise yıllarından erişkinlik dönemine dek yaklaşık 20 bin Amerikalı gencin sağlık verilerinin incelendiği araştırmaları değerlendiren bilim adamları, erkeklerin kavga sırasında başa aldığı her büyük darbenin IQ'nun yaklaşık 1,65 puan düşmesine yol açtığı görüldü. Aynı durumda kızların IQ'sunun ise 3,02  puan gerilediği belirlendi.
Kız ve erkekler arasındaki bu farkın, erkeklerin fiziksel travmalara daha iyi direnebilmesinden kaynaklandığı belirtildi.
Daha önce yapılan araştırmalar, bir yıl okula gitmemenin IQ'nun 2-4 puan düşmesine yol açabildiğini göstermişti.
Araştırma, "Journal of Adolescent Health" dergisinde yayımlandı.

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