'Baş darbeciler' Almanya’ya mı sığındı?

Ankara’nın aylardır aradığı bir albay ve yarbayın Almanya’ya iltica başvurusunda bulunduğu iddia edildi. WDR, NDR ve Süddeutsche Zeitung adlı Alman yayın kuruluşlarının yaptığı özel habere göre, söz konusu subaylar Yunanistan üzerinden Almanya’ya geçti. Ankara’nın subayların suçunu ispat etmesi durumunda Berlin’in zor duruma düşeceği tahmin ediliyor.

Üç Alman yayın kuruluşu WDR, NDR ve Süddeutsche Zeitung’un elde ettiği bilgilere göre, 15 Temmuz darbe girişiminin önemli isimlerinden olduğu sanılan bir Türk albay ve yarbayın Almanya’ya iltica başvurusunda bulundu.

Subayların iki ordu üyesi ve bir kadın yolcu ile birlikte Yunanistan’dan geldiği ve Frankfurt havaalanına indiği belirtiliyor. Haberi daha önce Alman Bild gazetesi de vermiş, iltica başvurusunda bulunanların general olduğunu, ilk incelemelerden sonra Giessen’deki geçici yerleşim bölgesine gönderildiğini yazmıştı.

"En çok aranan firari subaylar"

WDR, NDR ve Süddeutsche Zeitung’un haberinde albay ve yarbayın iltica başvurusu yaparken, Türkiye’de en çok aranan firari subaylar olduklarını gerekçe olarak gösterdikleri belirtiliyor. Subaylardan birinin, eşinin tutuklandığı, zorla verdiği ifadesinde Gülen cemaatinden oldukları ve Fethullah Gülen'in emri ile darbe girişiminde bulunduklarını itiraf ettiğini anlattığı belirtilen haberde, ilticacı albay ve yarbayın Harp Okulu’nun yönetim kadrosunda bulunduğu kaydediliyor.

Almanya'ya yapılan iltica başvuruları

Haberde ayrıca Ankara’nın söz konusu subayların darbe girişiminde bulunduklarına dair delil sunması durumunda Berlin’in zor bir karar eşiğine geleceği yazıyor. Bugüne kadar Berlin iltica başvurusunda bulunan 437 diplomat, asker ve bürokratın darbeci olduğuna şüpheyle yaklaşılıyordu.

Zira Alman Dışişleri Bakanlığı’nın yayınladığı son Türkiye raporunda bir “temizleme harekatı”ndan söz ediliyor. Ancak iltica başvurusunda bulunan albay ve yarbayın bir NATO ülkesinde hükümeti devirmeye yeltendiği ispat edilirse Almanya da bu kişileri korumuş durumuna düşmesi söz konusu olabilir. Alman İçişleri Bakanlığı kişisel bilgilerin korunmasını gerekçe göstererek konu ile ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.