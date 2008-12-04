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Sağlık

Baş ağrısını akupunkturla yenin

ABD’de 4 bin kişiyle yapılan araştırma akupunkturun Aspirin’den daha faydalı olduğunu ortaya koydu.

04 Aralık 2008 02:00

ABD’de 4 bin kişiyle yapılan araştırma akupunkturun Aspirin’den daha faydalı olduğunu ortaya koydu. 

Alternatif tıp bilimsel olarak araştırılıyor

Ağrılarla savaş teknikleri

Bugün’de yayımlanan habere göre, bilim insanları baş ağrısına karşı akupunkturun Aspirin’den daha etkili olduğu sonucuna vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmada baş ağrısı, migren gibi sorunlar yaşayan 4 bin kişinin üzerinde bir deney yapıldı.

İki grup incelendi

Araştırmada akupunkturun ağrının giderilmesinde Aspirin’ den daha iyi sonuç verdiği tespit edildi. Çalışma sırasında katılımcılar üç gruba ayrıldı. Birinci gruba düzenli olarak ağrı kesici verildi. İkinci gruba akupunktur tedavisi uygulandı, üçüncü gruptakilerin vücuduna ise zararsız ancak vücudun ihtiyaç duymadığı bir sıvı enjekte edildi. Bu grup kontrol grubu olarak seçildi.

İyileşme oranı

Deney sonucunda Aspirin gibi ilaçları kullanan grubun yüzde 45'inin baş ağrısının azaldığı rapor edildi. Akupunktur tedavisi uygulanan grupta ise bu oran yüzde 62 olarak gerçekleşti. Kontrol grubu olan üçüncü grupta da yüzde 45'lik iyileşme görüldü. Duke Üniversitesi'ne bağlı çalışan araştırma ekibi, tıpta yer alan birçok tedavi formunu hastalar üzerinde denedi.

Acını kendin gider

Akupunkturun vücudun kendi acısını kendisinin gidermesini sağladığını anlatan Tr. Tong Joo Gan, yöntemin binlerce yıldır kullanıldığını hatırlattı. Akupunktur, Batı dünyasında önceleri hileli tedavi yöntemi olduğu düşünülüyordu. Ancak aradan geçen yıllar yöntemin gerçekten etkili olduğu konusunda görüş birliği oluştu.

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