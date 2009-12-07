T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Baş ağrısına nane çayı

Araştırmacılar, nane çayının ağrıları dindirmede aspirin kadar etkili olabileceğini öne sürüyor.

07 Aralık 2009 02:00

Çayın stresi yenmede etkili olduğu ortaya çıktı. Newcastle Üniversitesi’nden araştırmacılar, nane çayının ağrıları dindirmede aspirin kadar etkili olabileceğini öne sürüyor.

Brezilyalı doktorların asırlardır bu metodu kullanıyor olmasına karşın, İngiliz doktorların hayvanlar üzerinde yaptığı bu araştırma ilk bilimsel kanıt olarak kabul ediliyor. Ayrıca yeşil çayın birçok iyileştirici özelliğinin olduğu kanıtlandı. Yapraklarında kalp hastalıklarına ve kansere karşı etkili olan maddeler olduğu belirlenen yeşil çay adeta bir şifa kaynağı. Antioksidan özelliğindeki yeşil çayın, özellikle cilt kanserinden korunmakta ve kolestrolü düşürmekte etkili olduğunu belirtiliyor.
Londra Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden bitki kimyası profesörü Simon Gibbons, çayın etkilerinden yararlanmak için günde üç bardak içilmesinin gerektiğini ve çayın sıcak suda en az beş dakika bekletilmesi gerektiğini söylüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24