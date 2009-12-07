Baş ağrısına nane çayı

Çayın stresi yenmede etkili olduğu ortaya çıktı. Newcastle Üniversitesi’nden araştırmacılar, nane çayının ağrıları dindirmede aspirin kadar etkili olabileceğini öne sürüyor.



Brezilyalı doktorların asırlardır bu metodu kullanıyor olmasına karşın, İngiliz doktorların hayvanlar üzerinde yaptığı bu araştırma ilk bilimsel kanıt olarak kabul ediliyor. Ayrıca yeşil çayın birçok iyileştirici özelliğinin olduğu kanıtlandı. Yapraklarında kalp hastalıklarına ve kansere karşı etkili olan maddeler olduğu belirlenen yeşil çay adeta bir şifa kaynağı. Antioksidan özelliğindeki yeşil çayın, özellikle cilt kanserinden korunmakta ve kolestrolü düşürmekte etkili olduğunu belirtiliyor.

Londra Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden bitki kimyası profesörü Simon Gibbons, çayın etkilerinden yararlanmak için günde üç bardak içilmesinin gerektiğini ve çayın sıcak suda en az beş dakika bekletilmesi gerektiğini söylüyor.