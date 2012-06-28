Barzani'yle görüşen Kemal Burkay: Silah bırakma talebine PKK olumlu yaklaştı

HAKPAR üyesi yazar Kemal Burkay, K. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Mesud Barzani'nin silah bırakmaları için PKK yöneticileri ile temasta olduğunu söyledi. Burkay “PKK’lıların kendisini olumlu karşıladıklarını belirtti” dedi.



Hak ve Özgürlükler Partisi (HAKPAR) Genel Başkanı Bayram Bozyel ile birlikte Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı (IKBY) Mesud Barzani'yi ziyaret eden parti üyesi Kemal Burkay değerlendirmelerde bulundu.

Bölgedeki şiddetin son bulması için çaba gösterdiklerini, bu çerçevede Barzani ile yararlı bir görüşme yaptıklarını belirten Kemal Burkay, PKK'nın silah bırakması için Barzani'nin bu örgütle diyalog halinde olduğunu ifade etti.

"Barzani'nin Türkiye'deki Kürt sorununun çözüme kavuşturulmasına katkı yapmak istediğini" dile getiren Burkay, “PKK sorumlularıyla buradaki yönetim (IKBY) olarak diyalog kurduklarını, örgütün bazı sorumlularıyla konuştuğunu ve silah bırakmaya ikna etmeye çalıştığını, bu noktada kendisini olumlu karşıladıklarını da belirtti. Ancak ne zaman böyle olumlu bir hava oluşsa bir başka olay patlak veriyor" dedi.

PKK'nın silahlı eylemlerinin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi için de sorun olduğunu kaydeden HAKPAR üyesi Kemal Burkay, "PKK'nın Kandil'de konuşlanması, sınır bölgelerinde konuşlanması bölge yönetimi için de sorun teşkil ediyor" dedi.

HAKPAR olarak PKK'nın tek yanlı olarak silah bırakması, silahlı eylemleri bir bütün olarak sona erdirmesini istediklerini dile getiren Burkay, "Zaten PKK'nın kadroları arasında, taraftarları arasında da bu kanı giderek güçleniyor. Son olarak Leyla Zana'nın mesajlarına yansıdı. Hatta Selahattin Demirtaş'ın kendisi bile PKK'nın silahlı eylemlere son vermesini istedi. Silahların susması gerekir” diye konuştu.

Çatışmaların devam etmesini isteyenlerin olduğunu belirten Burkay, şöyle konuştu:

“Bence Türkiye'nin içinde de bundan siyasi rant sağlayan, ekonomik rant sağlayan taraflar vardır. Bunlar bu çatışmayı bitirmek istemezler. Hem Türk halkı hem Kürt halkı çatışmanın sona ermesini istiyor, barış için diyalog için çabalayan kesimler vardır, hükümetin belli çabaları var, ama buna karşılık bu çatışmanın devam etmesi ve bundan yararlanan kesimler vardır. Onun için, bir şey olursa bunların işidir diyebilirim.

Geçen yıl seçimlerden sonra Öcalan, 'artık savaşa gerek yok' dedi, 'biz anlaştık' dedi, nasıl bir anlaşma o ayrı bir hikaye ama bir komisyon kuruluyor denildi. Tam o sırada Silvan olayları başladı, adeta bir dizi biçiminde başladı ve devam etti. Demek ki PKK içerisinde Öcalan'ın verdiği demeci beğenmeyenler var ve onu bay-pas etti."