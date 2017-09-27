"Barzani'yi kim palazlandırdı, peşmergeyi eğiten kim, kim lahmacun ısmarladı!"

Eski Türk Tarih Kurumu Başkanı ve Kayseri Bağımsız Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Irak'taki bağımsızlık referandumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Irak'taki referandumun sonuçlandığını fakat herhangi bir yaptırımın 'henüz' hayata geçmediğini söyleyen Halaçoğlu "Barzani'nin ortakları kimler? Petrolü kim satıyor? Barzani'yi kim palazlandırdı? Peşmergeyi kim hangi kafayla eğitti? Kim PYD'ye yardım için peşmergeyi Türk topraklarından Suriye'ye geçirtti? Hatta lahmacun ısmarladı?" diye sordu.

Halaçoğlu, Irak Bölgesel Yönetiminin referandumunun gerçekleştiğini fakat Türkiye 'den herhangi bir net hamlenin henüz gelmediğini söyledi. Facebook hesabından yazılı bir açıklama yayımlayan Halaçoğlu, "Hani hükümetin referandum karşı asıp keseceğini söyleyip ahkâm kesenler neredesiniz? İş bitmiş hala Habur sınır kapısı, hava sahası açık. Petrol boru hatları çalışıyor. Barzani'nin Türkiye'deki işletmeleri faaliyette.

"Eee şimdi ne olacak?"

Referandum yapıldı? Eee şimdi ne olacak. Tabii bir şey olmayacak. Denecek ki, Barzani'yi cezalandırmak için biz kardeşlerimizi cezalandırmayız. Ama asıl olan arkasında yatan, Barzani'nin ortakları kimler? Petrolü kim satıyor? Barzani'yi kim palazlandırdı? Peşmergeyi kim hangi kafayla eğitti? Kim pyd'ye yardım için peşmergeyi Türk topraklarından Suriye'ye geçirtti? Hatta lahmacun ısmarladı? Sonuçta bütün bunlara baktığımızda nasıl olur da kendi kendilerine yaptırım uygularlar diye düşünüyor insan.

Boşa mı Barzani'nin paçavrasını bayrak diye aylar öncesinden direğe çektiler. Boş yere mi Türkiye seninle gurur duyuyor diye alkış tuttular. Boş yere mi Diyarbakır'da el ele tutuşup göz yaşları içinde megri megri diye tempo tuttular. Haaa onlara destek veren birileri de otursun şimdi kına yaksın." dedi.