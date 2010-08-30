-BARZANİ'YE SİLAH VE PARA VERİLDİĞİ İDDİASI ANKARA (A.A) - 30.08.2010 - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin lideri Mesud Barzani'ye, 57. hükümet döneminde silah ve para verdiği iddiasına ilişkin olarak açıklama yaptı. MHP Basın Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bahçeli, ''PKK'nın en büyük destekçisi olan, Türkiye'ye her fırsatta dil uzatma cüretini gösteren Barzani hakkında bugüne kadar söylediklerinin arkasında olduklarını ve bu peşmerge reisi hakkındaki kanaatlerinin hiçbir şekilde değişmediğini'' belirtti. Bahçeli, bir gazetede yer alan ve kendisinin 57. hükümet zamanında Barzani'ye silah ve para verdiği yönündeki haberin maksatlı olduğunu öne sürerek, ''Bu maksatlı haber, İmralı ile referandum pazarlığında suçüstü yakalanan Başbakan'ın ve yandaşlarının içine düştükleri panik hali ve çaresizliğin bir tezahürüdür'' dedi. ''Söz konusu haberle ilgili olarak sahibinin sesi maşaları değil, onları kullanan Başbakan'ı muhatap aldığı'' ifadesini kullanan Bahçeli, açıklamasında devamla şu soruları yöneltti: ''Devletin arşivi ve gizli belgeleri AKP hükümetinin elindedir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Barzani'ye yapılan yardıma onay verdiğine ilişkin bir belge varsa Başbakan'ı bunu açıklamaya davet ediyorum. Barzani'ye silah verilmiş midir, kimin aracılığıyla verilmiştir? Irak'la ilişkiler, Barzani ve Talabani ile son 15 yıl içinde yapılan temas ve işbirliği hakkındaki devlet arşivlerindeki bilgi ve belgeler de AKP hükümetinin elindedir. Başbakan Erdoğan'a bu konuda şu açık çağrıda bulunuyorum; Barzani hangi dönemlerde Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından kullanılmış, Barzani'nin peşmergeleri Özel Kuvvetler Komutanlığının emrinde PKK'ya karşı yürütülen mücadelede hangi görevleri yapmıştır? Barzani'ye PKK ile mücadele için bu dönemde ne kadar para ve silah yardımı yapılmıştır? Barzani'ye bu yardımların verildiği dönem, Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in bu peşmerge reisinin 'postal yalayıcısı' olduğunu söylediği dönem midir? Barzani'nin desteğiyle hangi PKK yöneticileri Irak'ın kuzeyinde yakalanıp Türkiye'ye getirilmiştir? ABD'nin Irak'ı işgalinden sonraki dönemde Barzani'nin PKK teröristlerine sağladığı fiziki koruma, lojistik destek ve siyasi himaye ne olmuştur? AKP hükümeti bugün 'ağabey' dediği, kırmızı halılarla karşıladığı Barzani'ye PKK'ya desteğini kesmesi için baskı yapmış mıdır, yaptırım uygulamış mıdır? Ekim 2009'da Habur'da PKK'lı bir terörist grubunun Türkiye'ye girişinden önce AKP hükümeti Barzani ve onun aracılığıyla Kandil çeteleri ile hangi pazarlıkları yürütmüştür? Barzani yönetiminin Başbakanı Neçirvan Barzani, Habur ihanetini AKP hükümeti ile hazırladıklarını, dönemin MİT Müsteşarı Emre Taner'in bu amaçla görevlendirildiğini açıklamıştır. 2 Kasım 2009 tarihli Türk basınında yer alan bu haber yalanlanmamıştır. Başbakan, kendisine bağlı MİT Müsteşarı'na Habur ihaneti planlaması için ne talimat vermiştir, pazarlık nasıl yürütülmüştür? Başbakan Erdoğan'ı dürüst ve namuslu olmaya, elinde bulunan devlet arşivindeki bu konulardaki bilgi ve belgeleri açıklamaya çağırıyorum. Kendisi açıklamaz, bundan kaçarsa günü geldiğinde bunların açıklanacağını ve kendisinin de çok mahcup olacağını bilmesini istiyorum.''