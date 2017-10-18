Barzani'nin Yardımcısı Resul: 'Kürt milletinin dağlardan başka dostu yok' gerçeği ispatlandı

ERBİL, (DHA) - IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başkan Yardımcısı Kosret Resul, Haşdi Şabi mensuplarının saldırısına ilişkin \"Peşmergenin kutsal adını anmayan yok. Bunun karşılığında gelecek nesillerimiz için daha parlak bir gelecek kurmak için uluslararası toplumun yanı sıra dost ve müttefiklerimizin bizi dinleyip milletimizin iradesine saygı göstermesini bekliyorduk. Ancak maalesef dört bir yandan saldırıp bizi düşürmeye çalıştılar ve \'Kürt milletinin dağlardan başka dostu yok\' gerçeği bir kez daha ispatlandı\" dedi.

Irak ordusunun Haşdi Şabi ile peşmergelerin bulunduğu bazı bölgelere gerçekleştirdiği operasyonun tartışmaları devam ederken, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani\'nin Yardımcısı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği\'nin (KYB) Birinci Genel Sekreter Yardımcısı Resul, yazılı bir açıklama yaptı. Özellikle Kerkük\'le ilgili gelişmelere değinen Resul\'un açıklaması şöyle:

\"Bilindiği üzere, özgür ve onurlu bir hayat uğruna yıllardan beri milletimizin verdiği mücadele yükselerek nesilden nesile kutsal mesajını taşımıştır. Ta ki bugün bu mücadele bize emanet edilene kadar. Bu uğurda onlarca önder ve binlerce genç kurban edilerek, başı dik bir şekilde tarihin sayfalarına geçti. Kürdistan halkı üç yıldan fazladır, insanlık tarihinin akışını durdurarak, bizi taş devri ve cahiliye dönemine geri gönderecek, dünyanın en vahşi örgütüne karşı, bütün özgürlükçü dostları adına savaşıyor. Şimdi Peşmergenin kutsal adını anmayan yok. Bunun karşılığında gelecek nesillerimiz için daha parlak bir gelecek kurmak için, uluslararası toplumun yanı sıra dost ve müttefiklerimizin bizi dinleyip milletimizin iradesine saygı göstermesini bekliyorduk. Ancak, maalesef, dört bir yandan saldırıp bizi düşürmeye çalıştılar ve \'Kürt milletinin dağlardan başka dostu yok\' gerçeği bir kez daha ispatlandı. Kerkük ve tartışmalı bölgelerde, milletimizin, Haşdi Şabi milisleri ve Irak birliklerinin saldırılarının yanı sıra son günlerde yaşanan olaylarla baş başa bırakılması, Tuzhurmatu ve diğer bölgede Kürt vatandaşların katledilmesi, evlerinin yağmalanması, ecdadının topraklarında Kürtlere karşı yeni bir Enfal\'in başlangıcıdır.\"