Barzani'nin temsilcisi taziye çadırında para mı dağıttı?

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Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’nin başkanı olduğu Irak Kürdistan Demokrat Partisi (IKDP) Temsilcisi Serbest Lezgin Sindori, sınırda hava operasyonunda ölen 35 kişinin ailelerine taziyede bulunmak için Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Gülyazı Köyü’ne geldi. Taziyede çadırında bir konuşma yapan Sindori’nin, ölenlerin yakınlarına zaflar içinde Barzani’nin gönderdiği 40 bin dolar dağıttığı ileri sürüldü.Irak sınırındaki hava operasyonunda ölen 35 kişi için Uludere’nin Gülyazı Köyü’nde kurulan taziye çadırını Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’nin temsicileri de ziyaret etti. Barzani’nin başkanlığını yaptığı IKDP temsilcisi Serbest Lezgin Sindori başkanlığında gelen heyet ailelere başsağlığında bulundu. Sindori’nin, Mesut Barzani’nin gönderdiği ve zarfların içine ayrı ayrı konulan 40 bin dolar parayı da ailelere dağıttığı iddia edildi.Taziye çadırında ölenlerin aileleri ve toplanan kalabalığa hitap eden Sindori, olayın çok acı olduğunu belirterek, "Vicdanı olan herkes bu olaya katliam diyecek. Bizim burada olmamızın sebebi sizin acınıza ortak olmaktır. Bu acı olay karşısında neler söyleyeceğimizi bilmiyoruz" dedi.