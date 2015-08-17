Barzani'nin görev süresi uzatıldı

Görev süresi 19 Ağustos'ta sona erecek olan ve 2005'te göreve gelen IKYB'nin 68 yaşındaki başkanı Mesut Barzani'nin başkanlık durumu KDP'nin Adalet Bakanlığı'na başvurusu üzerine uzatıldı.

Barzani, bu göreve 2005 yılında Parlamento tarafından, 2009’da halk tarafından seçildi. 2013 yılında ise Parlamento kararıyla görev süresi iki yıllığına uzatıldı.

Al Jazeraa'da yer alan habere göre, Irak Kürdistan Özerk Bölgesi Adalet Bakanlığı Sözcüsü Neriman Talip, "Kürdistan'da yeni başkanlık seçimi yapılana kadar Barzani yasal olarak görevde kalacak" dedi.

Barzani'nin görev süresinin uzatılması için KDP Siyasi Büro üyesi ve Parlamento Başkan Yardımcısı Cafer Eminki'nin Adalet Bakanlığı’na başvurduğunu anlatan Talip, "Komisyon üyeleri toplanıp talebi değerlendirdi ve Barzani'nin tüm yetkileriyle yeni bir başkanlık seçimine kadar görevinde kalmasına karar verdi" diye konuştu.

Talip, siyasi partilerin uzlaşmayla bir karar almaması halinde de 2008 yılında çıkarılan yasanın 9'uncu maddesine göre, Barzani'nin görevine devam edeceğini ifade etti.

Buna göre, Kürt bölgesindeki başkanlık krizinin, Adalet Bakanlığı Komisyonu'nun kararıyla yasal olarak çözüldüğü belirtiliyor. Ancak işin siyasi boyutunda partilerin uzlaşmaya varması bekleniyor.

Siyasi partiler, çarşamba günü toplanacak parlamentoda, hem Adalet Bakanlığı Komisyonu’nun kararını değerlendirecek hem de Barzani'nin yetkilerinin çerçevesiyle, yeni başkanlık seçimini ele alacak.

Parlamento oturumunda 2017'de yapılması planlanan başkanlık seçiminin halk oyuyla mı yoksa Meclis’te mi yapılacağı gibi konular ele alınacak.