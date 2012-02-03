Barzani'den, PKK'ya 'Bahçeli' benzetmesi

T24 - Kuzey Irak yönetimi, PKK'nın Suriye'deki partisi olarak bilinen Demokratik Birlik Partisi'nin söylemlerini 'Devlet Bahçeli'nin söylemlerine benziyor' diyerek eleştirdi.



Mesut Barzani’nin başkanı bulunduğu Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi, Erbil’de düzenlenen ’Suriye Kürtleri Diasporası Hewler Kongresi’ne davet edilmediklerini açıklayan PKK’nın Suriye’deki partisi olarak bilinen Demokratik Birlik Partisi’ni (PYD) eleştirdi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin adı da kullanılarak yapılan açıklamada, "PYD’nin açıklaması ve mesajları bize Devlet Bahçeli’nin açıklamalarını hatırlatıyor ve Kürt karşıtlığıyla beslenen aynı üslup aynı yaklaşım ile aynı zihniyeti kullanılıyor" denildi.



Kuzey Irak’ta Erbil kentinde düzenlenen ve iki gün süren, ’Suriye Kürtleri Diasporası Hewler Kongresi’ne dünyanın 25 ülkesinden Kürtler ve temsilcileri katılırken, PKK’nın Suriye’de siyasi partisi olduğu belirtilen PYD, kongreye davet edilmediğini açıklayınca, Mesut Barzani’nin başkanı olduğu Bölgesel Kürt yönetiminden çok sert bir tepki aldı. Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanlığı sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada PYD’nin de kongreye davet edildiği, ancak onların son anda kongreden çekildiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:



"PYD’nin yapmış olduğu, ’davet edilmedik’ açıklaması gerçeği yansıtmaktan uzaktır. PYD bahaneler üreterek, Suriye Kürdistanı’nın içinden geçtiği bu hassas dönemde, gerçekten uzak, hiçbir esası olmayan dayanaklar üreterek Kürt halkının arasında Hewler (Erbil) kongresinin birliği sağlayıcı değil, tam tersine parçalayıcı bir etki yaptığını yaymak istemektedir."





Bahçeli benzetmesi



Bölgesel Kürt yönetimi başkanlığından yapılan yazılı açıklamanın son kısmında ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin adı da geçirilirek, "Son olarak bir şeyi belirtmek istiyoruz, PYD’nin açıklaması ve mesajları bize Devlet Bahçeli’nin açıklamalarını hatırlatıyor ve Kürt karşıtlığıyla beslenen aynı üslup, aynı yaklaşım ile aynı zihniyet kullanılıyor" görüşü savunuldu.





