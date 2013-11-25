Barzani'den petrol müjdesi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, bölgenin petrolünü Türkiye'ye taşıyacak boru hattı projesi için Bağdat'a gideceğini söyledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi bir açıklama yaptı.

Barzani açıklamasında şunları söyledi:

"Kürdistan bölgesinin petrolünü Türkiye'ye taşıyacak boru hattı projesini görüşmek için yakın zamanda Bağdat'a gideceğim. Projeyle ilgili Türkiye ile Irak Kürdistan Hükümeti arasında gerekli çalışmalar yürütüldü.

Yılbaşından sonra bu hattan Türkiye’ye petrol akışı başlayacak. Türkiye ile aramızdaki anlaşmayı ve yeni bir projeyi Federal Irak Hükümetine sunacağım. Onlara bilgi vererek bizi anlamalarını sağlayacağım. Biz istiyoruz ki bu anlaşmadan tüm Irak halkı için hayırlı bir sonuç çıksın.''