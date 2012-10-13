Barzani'den Kürtlere 'silahlarınızı bırakın' çağrısı

Irak’ın kuzeyindeki Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, demokratik ve barışçıl bir mücadele için Türkiye, Suriye, İran ve Irak’ta bulunan Kürt grupları silah bırakmaya çağırdı.

Barzani, Erbil’de düzenlenen Bilimsel Dünya Kürt Kongresi’nin açılış konuşmasında, yıllarca zulme maruz kaldıklarını, tüm etnik unsurlar gibi geleceklerini belirlemenin kendilerinin de hakkı olduğunu belirterek, “Hedeflerimizi gerçekleştirmek için silahlı mücadelenin zamanı geçti. Parlamento gibi demokratik kanallar ve diyalog yolu ile barışçıl bir mücadele yürütmeliyiz” dedi.

Suriye, Irak ve Türkiye’deki Kürtlerin de daima yanında olduklarını belirten Barzani, ”Haklarımızı silah gücü ile talep etmekten vazgeçmeliyiz. Aksi halde uluslararası kamuoyunun da desteğini alamayız” diye konuştu. Barzani, Irak’ın kuzeyinde yaşadıkları tecrübeleri hatırlatarak, ”Saddam Hüseyin döneminde Kuzey Irak’ta kaybolan 180 bin vatandaşımızın akıbetini hâlâ bilmiyoruz” dedi.



Halepçe hatırlatması



Eski Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin’in Halepçe’de Kürtleri hedef alan katliamını hatırlatan Barzani, “5 dakika içinde tarumar edilen” şehirde binlerce savunmasız kadın, çocuk ve yaşlı kurban oldu” diye konuştu.



Dünyanın her yerinden katılım oldu



Mesud Barzani’nin açılış konuşmasını yaptığı “2. Bilimsel Dünya Kürt Kongresi”, “Kürdistan’da Bilim ve Kültür Gelişimi” başlığı altında gerçekleşti. Kongreye Avrupa’dan Güney Kore ve Yeni Zelanda’ya kadar dünyanın çeşitli ülkelerinden Kürt kökenli akademisyenler, kanaat önderleri ve araştırmacılar katıldı. İngiltere’de Kraliyet Cerrah Koleji’nden Dr. Rang Nuri Şavis ile İsveç merkezli Uluslararsı Tasarım ve Sağlık Enstitüsü Genel Direktörü Prof. Alan Dilan da katılımcılar arasındaydı.

İlki geçen yıl düzenlenen kongrenin amacının, Kürt ve Kürt olmayan bilim insanları, kilit iş adamları arasında araştırma projeleri ve Kürt bölgeleri için kalkınma pratikleri geliştirecek ağ kurmak ve Kürdistan kurumları ve hükümetine yardımcı uzmanlık sağlamak olduğu açıklandı.