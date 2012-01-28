-Barzani'den Kürt partilere birlik çağrısı ERBİL (A.A) - 28.01.2012 - Suriyeli Kürtler'in, Erbil'de 3 gün sürecek olan konferansı Mesut Barzani'nin katılımıyla başladı. Suriyeli Kürtlerin temel taleplerini içeren beş ayrı başlıkla başlayan ve 3 gün süreceği belirtilen konferansa, Kuzey Irak'taki Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani de katıldı. ''Kendi kaderini belirleme hakkı, Kürt halkının taleplerini garanti altına alacak bir anayasa, demokratik bir Suriye" gibi başlıklarla toplanan konferansa Mesut Barzani'nin yanı sıra Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Berham Salih de katıldı. Barzani, burada yaptığı konuşmasında, Suriyeli Kürtlerin kendilerini her türlü değişikliklere hazırlamaları gerektiğini dile getirerek, Suriye'deki Kürt partilere tek ses olmaları çağrısında bulundu. -''Silah ve şiddetin zamanı geçti''- Suriye'de 2 milyon Kürdün yaşadığını ve bunun kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Barzani, Suriye'deki değişimlerin Kürtlerin yararına olmasını temenni ettiğini ifade etti. Suriye'deki Kürt partilere hitaben, "Suriye'de değişimi yapmak bizim işimiz değil, bu sizin göreviniz. Bizim asla Suriye'nin içişlerine karışma gibi bir niyetimiz yok. Suriye'deki Kürt partiler kendi çalışmalarını kendileri belirlemelidir" şeklinde konuşan Barzani, sözlerini şöyle sürdürdü: "Siz neye karar verirseniz biz bunu destekleriz. Sizden tek istediğimiz birlik ve beraberlik içinde hareket etmenizdir. Haklarınızı şiddetten uzak bir şekilde, diyalog yoluyla elde etmeye çalışın ve particilikten uzak millet çıkarı için çalışın." Barzani, bu sene içinde Kürt ulusal konferansını gerçekleştireceklerini aktararak, bu konferansın amacının bütün dünyaya ve komşu ülkelere barış mesajı göndermek ve Kürtlerin saflarını birleştirmek olduğunu söyledi. Barzani, konferansın ayrıca, ''bütün Türk, Arap ve Fars kardeşlerimize dostluk eli uzatma ve bütün dünyaya Kürtlerin barışsever bir halk olduğunu gösterme'' amacını da taşıdığını ifade etti. Barzani konuşmasının sonunda, "Silah ve şiddetin zamanı geçti, kimsenin Kürt halkının varlığını inkar etme gibi bir lüksü yok" dedi.